Госдума вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм

Госдума России вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм. Законопроект принят нижней палатой парламента в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

После принятия законопроекта чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.

«Такими обстоятельствами будут признаваться «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых <…> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть», — говорится на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане каждый третий сотрудник сталкивается с коррупцией на работе. Согласно исследованию, 65% респондентов никогда не сталкивались с коррупцией на работе. Также 14% специалистов сообщали, что знают о факте получения или дачи взятки в своей компании. Больше всего эта доля среди предприятий в сфере строительства, юриспруденции и безопасности.