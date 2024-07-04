В 28 школах Казани откроются психолого-педагогические классы

Фото: Ринат Назметдинов

В новом учебном году в 28 казанских школах начнут работу 57 психолого-педагогических классов, сообщает пресс-служба мэрии города. В программу обучения включены дополнительные предметы — психология и педагогика.

Как сообщает Управление образования Казани, ученики будут закреплять полученные знания на практике: проводить уроки для младших школьников и участвовать в научных конференциях и олимпиадах.

Кроме того, старшеклассники будут сотрудничать с вузами. Они встретятся со студентами, посетят «университетские субботы» и познакомятся с преподавателями.

Набор учеников в профильные классы продолжается в школах №1, 71, 81, 143, а также в гимназиях №17, 107 и 126.

Напомним, в Казани стартовал проект «Адаптивный спорт для всех». Это первая в своем роде программа в Татарстане, которую создают на базе средних общеобразовательных школ с инклюзивным образованием, инициатором выступил Центр социальной поддержки АНО «Школа для всех».