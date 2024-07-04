Чехия больше не признает российские паспорта без биометрии

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С 3 июля Чехия не признает небиометрические паспорта граждан РФ. Обладателям таких паспортов запрещено находиться на территории республики, сообщает РИА «Новости».



Представитель МИД Чехии Мариана Вернерова сообщила, что распоряжение пока дорабатывается. Она уточнила, что если гражданин России предъявит в Чехии небиометрический паспорт, то будет считаться, что он находится в стране нелегально. Сейчас чешские власти решают, как поступать с такими людьми. По словам Марианы Вернеровой, небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать.

В прошлом году стало известно, что в РЖД может появиться алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии. Его могут начать применять как при покупке билета, так и при посадке в поезд.

Разиль Самигуллин