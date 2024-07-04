Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по количеству высаженных деревьев

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по количеству высаженных деревьев в ходе акции АНО «Сад Памяти», сообщил Минлесхоз республики. Акция посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В этом году к проекту присоединились все российские регионы и 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в этом году было высажено свыше 38 млн деревьев.



Наряду с Татарстаном среди самых результативных регионов по количеству посаженных деревьев оказались Тверская, Саратовская, Оренбургская, Липецкая, Архангельская, Челябинская области, а также Республики Башкортостан, Тыва и Калмыкия.

Чаще всего высаживали молодые сосны, ели, вязы, ясени, лиственницы, акации, дубы, березы и джузгун безлистный. Среди самых редких растений — тис, декоративная ель, китайский клен, лагерстремия, делоникс королевский и фламбоян.