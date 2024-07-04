После ДТП с участием автобуса в Анталье в больнице остается один российский турист

Фото: Владимир Васильев

После ДТП с участием автобуса в Анталье в больнице остается один российский турист. В настоящее время почти все туристы из России выписаны и вернулись домой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховую компанию.

— Один застрахованный гражданин РФ продолжает госпитализацию и лечение в больнице Турции. Остальные пострадавшие либо вылетели в РФ вчера, либо вылетят сегодня, — рассказали агентству.

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции 3 июня. Он направлялся в аэропорт Антальи. Автобус врезался в столб. В результате ДТП пострадали 20 туристов, водитель автобуса погиб. Среди раненых — 16 граждан РФ и четыре гражданина Белоруссии.

Разиль Самигуллин