Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит истцу повторно обратиться в суд за алиментами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит истцу повторно обратиться в суд за алиментами. В случае отмены судебного приказа о выплате алиментов, истец сможет повторно обратиться в суд и взыскать алименты.
Согласно законопроекту, взыскать алименты можно будет за весь период, указанный в отмененном приказе.
С января по июнь 2024 года судебные приставы России взыскали с должников по алиментам 30,1 млрд рублей. Судебные приставы применяют широкий перечень мер понуждения к должникам по алиментам: от обращения взыскания на заработную плату или иные доходы до привлечения к уголовной ответственности.
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