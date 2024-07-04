Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит истцу повторно обратиться в суд за алиментами

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит истцу повторно обратиться в суд за алиментами. В случае отмены судебного приказа о выплате алиментов, истец сможет повторно обратиться в суд и взыскать алименты.

Согласно законопроекту, взыскать алименты можно будет за весь период, указанный в отмененном приказе.

С января по июнь 2024 года судебные приставы России взыскали с должников по алиментам 30,1 млрд рублей. Судебные приставы применяют широкий перечень мер понуждения к должникам по алиментам: от обращения взыскания на заработную плату или иные доходы до привлечения к уголовной ответственности.

Разиль Самигуллин