На телеканале ТНВ 15 июля пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»
На телеканале ТНВ 15 июля пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». С 8.00 до 20.00 в прямом эфире десятки гостей телеканала расскажут о контрактной службе и мерах поддержки.
На прямом эфире можно будет услышать рассказы о фронтовых котах и не только от семей бойцов СВО, Героев России, бойцов татарстанских именных батальонов и волонтеров.
В рамках телемарафона будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи наших корреспондентов из зоны СВО. Прямые эфиры запланированы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска.
В марафоне также примут участие «Болгар радиосы» и другие телеканалы Татарстана. Трансляция телемарафона «Вступай в армию Победы!» пройдет и в официальной группе ТНВ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.
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