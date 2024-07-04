На телеканале ТНВ 15 июля пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

Фото: Динар Фатыхов

На телеканале ТНВ 15 июля пройдет 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». С 8.00 до 20.00 в прямом эфире десятки гостей телеканала расскажут о контрактной службе и мерах поддержки.

На прямом эфире можно будет услышать рассказы о фронтовых котах и не только от семей бойцов СВО, Героев России, бойцов татарстанских именных батальонов и волонтеров.

В рамках телемарафона будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи наших корреспондентов из зоны СВО. Прямые эфиры запланированы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска.

В марафоне также примут участие «Болгар радиосы» и другие телеканалы Татарстана. Трансляция телемарафона «Вступай в армию Победы!» пройдет и в официальной группе ТНВ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.

Разиль Самигуллин