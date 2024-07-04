Казанцы спасают животных от жары: спрос на грумеров вырос почти в 3 раза

Фото: Максим Платонов

Жители Казани стали больше заботиться о своих домашних животных: за последние полгода спрос на грумеров вырос в 2,6 раза. Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений от мастеров — на 47%. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито. Услуг».

По их словам, казанцы всеми силами спасают питомцев от жары — сегодня Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней температуре в регионе будет держаться на отметке +37 градусов.

За последние полгода спрос на услуги по уходу за питомцами вырос на 92%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одной востребованной услугой по уходу за домашними животными является профессиональное вычесывание шерсти. Интерес казанцев к такой услуге летом вырос на 52% по сравнению с маем прошлого года, а за полгода рост спроса составил 123%.