Правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов в регионах
На создание порядка 20 инфраструктурных объектов будет выделено более 3,7 миллиарда рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках заседания правительства.
По его словам, основная часть средств пойдет на строительство медицинских учреждений — многопрофильного медицинского центра и больниц, в том числе детских.
— Поддержка государства позволит завершить строительство ряда объектов уже в этом году. В их числе — инфекционный корпус Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева, — подчеркнул Мишустин.
Он поручил Минстрою и Минздраву строго следить за расходованием средств и ходом работ, соблюдением всех графиков.
Ранее правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей на природный газ. Так, в 2024 году нормативы субсидирования повышены с 48 до 78% общей стоимости работ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.