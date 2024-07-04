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Правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов в регионах

15:25, 04.07.2024
Правительство России выделило более 3,7 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов в регионах
Фото: Максим Платонов

На создание порядка 20 инфраструктурных объектов будет выделено более 3,7 миллиарда рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках заседания правительства.

По его словам, основная часть средств пойдет на строительство медицинских учреждений — многопрофильного медицинского центра и больниц, в том числе детских.

— Поддержка государства позволит завершить строительство ряда объектов уже в этом году. В их числе — инфекционный корпус Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева, — подчеркнул Мишустин.

Он поручил Минстрою и Минздраву строго следить за расходованием средств и ходом работ, соблюдением всех графиков.

Ранее правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей на природный газ. Так, в 2024 году нормативы субсидирования повышены с 48 до 78% общей стоимости работ.

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