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Рустам Минниханов наградил руководителя телеканала «Татарстан 24» медалью ордена «За заслуги перед РТ»

12:13, 04.07.2024
Рустам Минниханов наградил руководителя телеканала «Татарстан 24» медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Фото: Динар Фатыхов

Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награду вручил раис республики Рустам Минниханов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что награда вручена «за особый вклад в развитие средств массовой информации и многолетний плодотворный труд».

Ранее глава Татарстана поздравил со столетием чистопольского ветерана Великой Отечественной войны. Он вручил Накипу Хайруллину медаль «100 лет образования ТАССР» и памятный подарок.

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