Рустам Минниханов наградил руководителя телеканала «Татарстан 24» медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Награду вручил раис республики Рустам Минниханов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа указано, что награда вручена «за особый вклад в развитие средств массовой информации и многолетний плодотворный труд».
Ранее глава Татарстана поздравил со столетием чистопольского ветерана Великой Отечественной войны. Он вручил Накипу Хайруллину медаль «100 лет образования ТАССР» и памятный подарок.
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