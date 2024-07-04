Сегодня в Татарстане ЕГЭ пересдают около 1,5 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 4 июля, выпускники из Татарстана текущего года, желающие улучшить свой результат по одному из предметов, смогут пересдать ЕГЭ. Для этого будут работать 13 пунктов проведения экзаменов на базе школ и еще один ППЭ — на базе медицинской организации, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

На экзамены в дополнительный день зарегистрировались 1489 школьников. Среди них 250 планируют пересдавать русский язык, 23 — физику, 173 — химию, 12 — английский язык, 520 — обществознание, а 511 — информатику.

Напомним, более 116 тыс. выпускников этого года заявили о своем желании пересдать один из предметов ЕГЭ. Это составляет примерно 20% от общего числа участников основного периода ЕГЭ в этом году — около 621 тыс. человек.