В инклюзивных школах Казани откроют спортивные секции для детей-инвалидов

Фото: Максим Платонов

Дети с РАС должны заниматься наравне со всеми

В Казани стартовал проект «Адаптивный спорт для всех». Это первая в своем роде программа в Татарстане, которую создают на базе средних общеобразовательных школ с инклюзивным образованием, инициатором выступил Центр социальной поддержки АНО «Школа для всех».



Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) смогут заниматься адаптивной физкультурой, спортивной гимнастикой, айкидо и баскетболом в компании нормотипичных сверстников. Проект будет реализован до ноября 2025 года.

Авторы проекта подчеркивают, что обучение и воспитание детей с аутизмом в компании их сверстников — это эффективный способ улучшить их социальное взаимодействие. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уроки для детей с особенностями развития будут проходить на базе двух школ в столице Татарстана — №1 и №51. В этих учебных заведениях уже обучаются 67 детей с особенностями развития. Кроме того, для них будут организованы занятия по конному спорту на территории Казанского ипподрома.



На занятиях по физической культуре дети могут освоить социально приемлемые способы психоэмоциональной разгрузки. Во время уроков они развивают готовность к обучению и взаимодействию с окружающими людьми, а также повышают свою работоспособность. Все это положительно влияет на процесс обучения и воспитания.

Лия Гильмутдинова — директор «Школы для всех»: «Немногие родители знают, где и как найти адаптированные секции под определенный вид спорта, а еще сложнее — найти правильного тренера. Сейчас в основе занятий лежат физические и дыхательные методики, применяемые для психокоррекции детей с этими расстройствами».

По ее словам, для многих ребят боевые искусства — это отличный способ не только найти себя, но и стать физически крепче и повысить свою самооценку. «В самом начале у ребенка нет никакой мотивации к занятиям, поэтому отдельным эшелоном нужна колоссальная мотивация его родителей», — подчеркнула Гильмутдинова.



Спорт — важнейший инструмент социализации и адаптации детей

В школе №1 уже существуют секции лечебной физической культуры (ЛФК) и тхэквондо. Кроме того, с 2017 года здесь реализуется инклюзивное образование. Ребята активно участвуют в соревнованиях и демонстрируют достойные результаты, конкурируя с обычными сверстниками. В новом учебном году список спортивных секций пополнится баскетболом и конным спортом. В школе №51 такое направление появится только осенью.



Директор школы-дебютанта Рустем Хазеев рассказал, что учителя физкультуры уже осваивают методы работы с детьми с особыми потребностями. В школе работают два опытных преподавателя — Михаил Антонов и Александр Федоров. Для успешной адаптации в новой среде детям будет помогать тьютор. Педагоги уверены, что адаптивный спорт играет важную роль в социализации и адаптации ребят с расстройством аутистического спектра. Они считают, что спорт необходим для развития умственных способностей детей.

— На этих педагогов выбор пал неслучайно, — говорит Рустем Хазеев. — Например, Александр Александрович [Федоров] преподает в нашей школе уже 35 лет. Он дважды лауреат конкурса «Учитель года», у него авторская программа по спортивно-оздоровительным занятиям, которую рекомендовало Министерство науки и образования Татарстана.

Мероприятия проекта рассчитаны на 18 месяцев, а занятия будут проходить на протяжении всего учебного года, кроме летних каникул.



Перед началом занятий педагоги прошли обучение основам прикладного анализа поведения в работе с детьми с аутистическим расстройством, а также методам профилактики эмоционального выгорания и работе с нежелательным поведением. В следующем году на вебинарах они поделятся этими знаниями и опытом с коллегами из других городов Татарстана.