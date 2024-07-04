С начала мая в Татарстане зафиксировано 22 случая нападения гадюк на людей

В Татарстане с начала мая зафиксировано 22 случая нападения гадюк на людей. В республиканские больницы обратились пострадавшие из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Три истории пострадавших от укусов гадюк жительниц Татарстана наглядно показывают, насколько опасными могут быть встречи со змеями в лесу. Гузель Минхаерова, Минигуль Ахметова и Айгуль собирали ягоды и землянику в чаще леса, когда их атаковали гадюки. Женщин вовремя доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Врачи напоминают, что главное в момент атаки змеи — не паниковать и своевременно обратиться за медицинской помощью. Необходимо обработать место укуса антисептиком, зафиксировать конечность в максимально возможном положении и не двигать ею. Если есть возможность, нужно зафиксировать время укуса, чтобы предоставить эту информацию врачу.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности при сборе ягод: носить резиновые сапоги и перчатки, отпугивать змей длинной палкой и избегать резких движений. Гадюки в жару прячутся в чащах и тенистых полянах, заползают в упавшие стволы деревьев и под камни. Особенно осторожными следует быть при походе в лес с детьми. Укусы гадюки дети переносят тяжелее взрослых, а отек у них возникает гораздо сильнее.

Разиль Самигуллин