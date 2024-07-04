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YouTube заблокировал каналы певца Шамана и певицы Полины Гагариной

21:49, 04.07.2024

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы певицы Полины Гагариной и певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). При попытке открыть каналы сайт показывает сообщение о том, что эти страницы недоступны, сообщает ТАСС.

Напомним, 24 июня Европейский союз принял 14-й пакет санкций против России. В черный список ЕС тогда также вошли певица Полина Гагарина и певец Шаман. Тогда суммарно в санкционный список вошло восемь артистов и дипломатов и две российские и одна белорусская организации.

Разиль Самигуллин

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