Комитет Госдумы одобрил введение туристического налога с 2025 года

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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил правительственную поправку в Налоговый кодекс РФ о введении новой главы, посвященной туристическому налогу. Поправка была внесена ко второму чтению системного налогового законопроекта, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что налог будет вводиться и прекращать действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — законами субъектов РФ.

Плательщиками налога будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Объектом налогообложения признается оказание таких услуг в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании.

Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и категории средства размещения. Предельная ставка составляет 5% от налоговой базы. Муниципалитеты могут установить любую ставку в пределах этого диапазона, исходя из ситуации на своей территории.

Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан, среди которых герои Советского Союза и Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий и другие.

— Первый год — 1%, посмотреть, как работает, как аккуратно. Вот 10 тыс. стоит номер — 100 рублей ставка. Когда налоги вводят и повышают, никто не доволен, довольных налогами не бывает, — сказал глава Комитета по бюджету Андрей Макаров. Он отметил, что все вопросы регулирования налога переходят на уровень регионов.

В середине июня Минэкономразвития выступило с идеей разрешить регионам ввести туристический сбор с 2025 года. По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.