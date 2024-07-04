В России аптекам могут установить предельные сроки выдачи льготных лекарств по рецептам

Фото: Маргарита Головатенко

Министерство здравоохранения России планирует установить конкретные предельные сроки для выдачи лекарств по льготным рецептам. Согласно проекту, аптеки будут обязаны принимать рецепты на отсроченное обслуживание и вносить данные о них в специальный журнал. Рецепт с отметкой аптеки и датой обращения будет оставаться у пациента, сообщает «Интерфакс».

Если препарат отсутствует, то аптека принимает рецепт на отсрочку и вносит его в журнал рецептов на обслуживание. Сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента. Срок обслуживания рецепта — не более 10 рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, если это не срочный рецепт «cito». В этом случае срок ожидания составит не более трех рабочих дней.

В случае поступления препарата в аптеку она должна будет уведомить об этом пациента в течение одного рабочего дня. Это может быть сделано устно, звонком или СМС. Проект разработан в связи с обращениями пациентского сообщества и решением Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. Он направлен на повышение роста удовлетворенности пациентов и эффективности их обеспечения льготными лекарственными препаратами.

Два дня назад вице-премьер России Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» заявила, что более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране.

Разиль Самигуллин