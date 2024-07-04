В России аптекам могут установить предельные сроки выдачи льготных лекарств по рецептам
Министерство здравоохранения России планирует установить конкретные предельные сроки для выдачи лекарств по льготным рецептам. Согласно проекту, аптеки будут обязаны принимать рецепты на отсроченное обслуживание и вносить данные о них в специальный журнал. Рецепт с отметкой аптеки и датой обращения будет оставаться у пациента, сообщает «Интерфакс».
Если препарат отсутствует, то аптека принимает рецепт на отсрочку и вносит его в журнал рецептов на обслуживание. Сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента. Срок обслуживания рецепта — не более 10 рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, если это не срочный рецепт «cito». В этом случае срок ожидания составит не более трех рабочих дней.
В случае поступления препарата в аптеку она должна будет уведомить об этом пациента в течение одного рабочего дня. Это может быть сделано устно, звонком или СМС. Проект разработан в связи с обращениями пациентского сообщества и решением Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. Он направлен на повышение роста удовлетворенности пациентов и эффективности их обеспечения льготными лекарственными препаратами.
Два дня назад вице-премьер России Татьяна Голикова на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» заявила, что более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране.
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