Дмитрий Чернышенко: доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%

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Профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда, а доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. На съезде Российского союза ректоров он отметил, что за последние три года этот показатель достиг 97%, передает РИА «Новости».



По словам Дмитрия Чернышенко, в структуре каждого нацпроекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов. Это говорит о том, что правительство видит потенциал и перспективы развития инженерных специальностей. Такие специалисты необходимы для реализации нацпроектов и укрепления технологического потенциала страны.

Напомним, с 2022 года в России создано 50 передовых инженерных школ на сумму 19,5 млрд рублей. Больше 7,5 тысячи инженеров повысили квалификацию на базе школ, и 7,6 тысячи преподавателей — на предприятиях-партнерах.