Минпросвещения России подготовит цифровое учебное пособие по воспитанию детей

Фото: Максим Платонов

Министерство просвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания разрабатывает новое методическое пособие для родителей и педагогов, сообщает «Интерфакс».

Пособие будет содержать практические советы специалистов в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми разных возрастов и другие материалы. Обновляться оно будет каждые три месяца.

Сегодня министр просвещения Сергей Кравцов также рассказал о разработке программы по воспитанию детей «от 0 до 18». По его словам, благодаря этой системе родители смогут получать ежедневные рекомендации по воспитанию своих детей. По мнению министра, это облегчит принятие решения о рождении второго и последующих детей.

Разиль Самигуллин