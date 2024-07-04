В Советском районе Казани появился новый проезд
В микрорайоне Радужный Советского района Казани появился новый проезд. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города, передает пресс-служба столицы.
Проезд назвали «проезд Вертелевский — Вертелевка юлы». Рядом с ним находятся улицы Райская и Михаила Коринфского.
Наименование проезда включат в адресный план города. В реестр названий улиц Казани внесут соответствующие изменения.
Накануне стало известно, что в Казани временно ограничат движение по участку улицы Рихарда Зорге. Там планируют реконструировать кабельные линии.
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