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В Советском районе Казани появился новый проезд

11:23, 04.07.2024

В микрорайоне Радужный Советского района Казани появился новый проезд. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города, передает пресс-служба столицы.

Проезд назвали «проезд Вертелевский — Вертелевка юлы». Рядом с ним находятся улицы Райская и Михаила Коринфского.

Наименование проезда включат в адресный план города. В реестр названий улиц Казани внесут соответствующие изменения.

Накануне стало известно, что в Казани временно ограничат движение по участку улицы Рихарда Зорге. Там планируют реконструировать кабельные линии.

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