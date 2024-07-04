В Кировской области снизился объем выдачи кредитов наличными

Фото: Динар Фатыхов

В мае в Кировской области объем кредитов, выданных наличными, составил 4,1 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 4,4 млрд рублей, сообщает istochnik.online.

Так, в мае 2023 года жителям региона выдали 27,5 тысячи кредитов наличными, а в мае 2024 года — 25,8 тысячи кредитов.

Средний размер кредитов наличными в мае этого года составил 160 тысяч рублей, а годом ранее — 162 тысячи. Средний срок кредитования повысился с 2 лет и 4 месяцев до 2 лет и 10 месяцев.

Напомним, популярность пластиковых дебетовых карт среди россиян снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Сейчас 92% граждан владеют такими картами.