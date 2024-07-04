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Исполком Казани утвердил обновленный план сезонных тематических ярмарок

13:16, 04.07.2024
Исполком Казани утвердил обновленный план сезонных тематических ярмарок
Фото: Максим Платонов

Исполком Казани утвердил план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок в городе. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. Ярмарки будут проходить в трех районах Казани: Приволжском, Авиастроительном и Кировском.

«Реальное время» публикует схемы размещения дополнительных сезонных тематических ярмарок в Казани, где они могут проводиться каждый день:

    Организатором ярмарок выступает исполком Казани. На каждой ярмарке предусмотрено до трех торговых мест.

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