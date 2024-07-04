Исполком Казани утвердил обновленный план сезонных тематических ярмарок

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани утвердил план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок в городе. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. Ярмарки будут проходить в трех районах Казани: Приволжском, Авиастроительном и Кировском.

«Реальное время» публикует схемы размещения дополнительных сезонных тематических ярмарок в Казани, где они могут проводиться каждый день:

Организатором ярмарок выступает исполком Казани. На каждой ярмарке предусмотрено до трех торговых мест.