Исполком Казани утвердил обновленный план сезонных тематических ярмарок
Исполком Казани утвердил план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок в городе. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. Ярмарки будут проходить в трех районах Казани: Приволжском, Авиастроительном и Кировском.
«Реальное время» публикует схемы размещения дополнительных сезонных тематических ярмарок в Казани, где они могут проводиться каждый день:
Организатором ярмарок выступает исполком Казани. На каждой ярмарке предусмотрено до трех торговых мест.
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