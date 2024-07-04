Оперштаб ФСБ провел в Казани антитеррористические учения

Фото: скриншот видео УФСБ по РТ

Оперативный штаб ФСБ Татарстана провел учения, направленные на пресечение террористического акта и нейтрализацию лиц, причастных к его совершению. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

Целью мероприятия было улучшение взаимодействия оперативного штаба с различными организациями и ведомствами в случае гипотетического террористического преступления.

В Татарстане ранее прошли другие антитеррористические учения. По сценарию, на казанской ТЭЦ-1 произошел теракт. Экстренные службы отработали свои действия по минимизации и ликвидации последствий террористического акта. Также они провели репетицию работы по расследованию преступления и поиску организаторов.