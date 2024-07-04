На муниципальных пляжах Казани с начала купального сезона спасли пять человек
В Казани с начала лета не зафиксировано ни одного смертельного случая на муниципальных пляжах, сообщает пресс-служба мэрии. Однако в несанкционированных местах отдыха утонули три человека.
Один из случаев произошел накануне вблизи пляжа «Локомотив». Тонущего человека 2006 года рождения спасли и госпитализировали в городскую больницу №5.
Начальник Управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин рассказал, что в июне из-за жаркой погоды наблюдался большой наплыв отдыхающих на муниципальные пляжи. В связи с чем на некоторых из них организовали дополнительные бригады спасателей.
По Казани на сегодня открыты пять пляжей и три организованных места отдыха: пляж «Озеро Большое Лебяжье», озера «Глубокое», «Комсомольское», «Лебяжье», «Изумрудное» и озеро в Парке Победы — все они признаны комиссией как пригодные для купания.
А вот «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не прошли проверку согласно гигиеническим требованиям. Роспотребнадзор Татарстана запретил в них купаться.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.