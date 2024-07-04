Медведев: порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания Минобороны заявил, что за 2024 год на контрактную службу поступило порядка 190 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Медведев поблагодарил добровольцев, которые направились в зону боевых действий. Он также отметил вклад крупных предприятий и госкорпораций, которые помогают в обеспечении бойцов всем необходимым.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин наделил ФСБ правом участвовать в процессе отбора граждан, подлежащих призыву на военную службу. Теперь ФСБ будет принимать участие в комплектовании органов безопасности.

Разиль Самигуллин