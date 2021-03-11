Роскомнадзор заявил о «штатном» замедлении Twitter

В четверг 11 марта в Роскомнадзоре отчитались о «штатном» замедлении Twitter — по данным федеральной службы, указанным на сайте, связанных с замедлением этой соцсети инцидентов зафиксировано не было.



В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. Замедление имеет распространение на аудио- и видеоконтент, а еще на графические изображения. Тестовые сообщения доставляются без ограничений.

Фото: pixabay.com

Напомним, РКН объявил о замедлении работы Twitter 10 марта утром — это было необходимо для того, чтобы принудить компанию соблюдать российское законодательство и защитить граждан России от «влияния противоправного контента». Почти одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов в России, в том числе наблюдались перебои в работе госсайтов.

Сегодня компания Twitter выразила беспокойство попытками блокировать общественный диалог в Сети на фоне замедления работы соцсети Роскомнадзором.

Маргарита Головатенко