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В Общественной палате РФ призвали не политизировать тему переписи населения — видео

20:51, 27.02.2021
В Общественной палате РФ призвали не политизировать тему переписи населения — видео
Фото: polit.msu.ru

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Владимир Зорин рассказал, как будет проходить всероссийская перепись населения осенью 2021 года и о ее значении. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На этой неделе в Казани прошло совместное заседание Комиссий Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

Зорин призвал не политизировать предстоящую перепись населения и заметил, что она необходима каждому россиянину для того, чтобы правильно заложить модель общества.

— Перепись нужна для нас самих, для наших детей, для того, чтобы в будущем государством были учтены наши интересы. Не нужно ее политизировать, — призвал эксперт.

ОбществоВласть Татарстан
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