В Общественной палате РФ призвали не политизировать тему переписи населения — видео
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрегиональных отношений Владимир Зорин рассказал, как будет проходить всероссийская перепись населения осенью 2021 года и о ее значении. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На этой неделе в Казани прошло совместное заседание Комиссий Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.
Зорин призвал не политизировать предстоящую перепись населения и заметил, что она необходима каждому россиянину для того, чтобы правильно заложить модель общества.
— Перепись нужна для нас самих, для наших детей, для того, чтобы в будущем государством были учтены наши интересы. Не нужно ее политизировать, — призвал эксперт.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым