Татарстан оказался в числе лидеров по количеству оштрафованных в 2020 году автомобилистов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял третье место по количеству дел, возбужденных в отношении автомобилистов в 2020 году за нарушение правил дорожного движения. В прошлом году их число составило 7,4 миллиона.

В прошлом году сумма наложенных на татарстанских автомобилистов штрафов составила 4,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД России.

Лидером по объему постановлений на нарушение ПДД в 2020 году стала Москва. На втором месте — Московская область. В топ-5 антирейтинга вошли также Краснодарский край и Свердловская область.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в целом Госавтоинспекция в прошлом году вынесла 167 млн штрафов, что на 15% больше, чем в 2019 году. Общая сумма составила 117 млрд рублей (+10%), что составляет примерно половину затрат на строительство Крымского моста.

Татьяна Демина