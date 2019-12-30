ПСО «Казань» выплатило налоговой почти 2 млрд рублей долга

За 2019 год ПСО «Казань» Равиля Зиганшина закрыло долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Компания выплатила 1,94 млрд рублей.

По данным «Реального времени», ПСО расплатилось с налоговиками по мировому соглашению в середине декабря. При этом около 1 млрд рублей поступило в предновогодние дни.

После этого приставы закрыли исполнительный лист и на самого Зиганшина. С бизнесмена требовали 1,72 млрд рублей.

Подробнее о решении проблемы татарстанской стройкомпании читайте в материале «Реального времени».