63 миллиарда рублей ущерба от коррупции в России — это много или мало?

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в 2020 году уголовным делам составил более 63 миллиарда рублей. Об этом рассказал сегодня начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По словам Балдина, в 2020 году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. При этом реальные сроки получили только 18% осужденных, еще 35% получили условные сроки, 40% — судебные штрафы. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяется лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Фото: genproc.gov.ru

Татарстан, по словам Балдина, в 2020 году оказался в лидерах по числу выявленных случаев взяточничества среди российских регионов — больше берут (или, точнее, попадаются на взятках) только в Москве. Далее в «антирейтинге» идут Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край. В коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры, передает «РИА Новости» слова Балдина.

63 млрд рублей ущерба от коррупции — это:

Чуть меньше, чем доходы консолидированного бюджета Пензенской области, — за 2020 год они составили 63,58 млрд рублей.

— за 2020 год они составили 63,58 млрд рублей. Сумма налогов, которые за год собирают в Набережных Челнах , — за 2020 год в автограде в бюджеты всех уровней поступило на 13% налогов больше, чем в 2019 году: 62,7 млрд рублей.

, — за 2020 год в автограде в бюджеты всех уровней поступило на 13% налогов больше, чем в 2019 году: 62,7 млрд рублей. В 21 раз больше, чем самая крупная (официально выявленная) взятка в истории России — она составляет 3 млрд рублей, в ее получении обвиняют депутата Госдумы Вадима Белоусова. По версии следствия, он получил такую сумму за лоббирование интересов фирмы из Челябинской области при заключении контрактов на строительство и ремонт дорог в этом регионе.

— она составляет 3 млрд рублей, в ее получении обвиняют депутата Госдумы Вадима Белоусова. По версии следствия, он получил такую сумму за лоббирование интересов фирмы из Челябинской области при заключении контрактов на строительство и ремонт дорог в этом регионе. Почти половину от этой суммы составляют долги по штрафам, которые назначили осужденным за коррупцию. На конец 2020 года сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию в России, превысила 31 миллиард рублей, средний размер штрафа — 5 млн рублей.

На конец 2020 года сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию в России, превысила 31 миллиард рублей, средний размер штрафа — 5 млн рублей. 2,9% от общего бюджета нацпроектов в России в 2020 году — он составил 2,2 трлн рублей.

— он составил 2,2 трлн рублей. 0,06% от ВВП России . При этом ранее МВФ оценивал, что в целом миру коррупция наносит ущерб в 1,5—2% от общемирового ВВП.

Александр Артемьев