Корпорация Johnson&Johnson перешла к тестам вакцины от COVID-19 на людях

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В США и Бельгии начались испытания вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщила корпорация Johnson&Johnson в докладе об итогах тестов на обезьянах.

Ученые, работающие на компанию, выяснили, что вакцина действительно защищает макак-резусов от COVID-19. У большинства животных иммунитет выработался после первого применения препарата, предает ТАСС.

«Вакцина Johnson & Johnson интересна тем, что нужна только одна ее доза. Ее хватило, чтобы показать, что обезьяны защищены», — приводит агентство слова координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Биркс.

В тестах на людях принимают участие около тысячи «здоровых добровольцев». Специалисты корпорации планируют начать «третью фазу» испытаний в сентябре.