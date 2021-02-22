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Sanofi предоставит Johnson & Johnson свои мощности для производства вакцины от коронавируса

17:07, 22.02.2021
Sanofi предоставит Johnson & Johnson свои мощности для производства вакцины от коронавируса
Фото: flickr.com

Johnson & Johnson будет производить вакцину от коронавируса на предприятии французкой фармкомпании Sanofi. Американской корпорации предоставят производственную инфраструктуру в Марси-л'Этуаль.

На этом предприятии предполагается производить вакцину Janssen, которую разработали ученые одноименной фармкомпании, которая входит в структуру Johnson & Johnson. Производитель уже подал заявку на разрешение использовать вакцину в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Максим Платонов (архив)

«После утверждения Sanofi предоставит Johnson & Johnson доступ к своей производственной инфраструктуре на предприятии в Марси-л'Этуаль (Франция)", — Цитирует ТАСС сообщение французской фармкомпании. Предприятие ориентировочно будет выпускать около 12 млн доз вакцины в месяц.

Напомним, в России зарегистрировали уже три вакцины. Первым одобрение получил препарат «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, затем была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор». Недавно к ним присоединился третий препарат — «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова.

ОбществоМедицина
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