В Челнах остатки прошлогоднего бюджета направят на детей

В Набережных Челнах остатки неиспользованных средств из прошлогоднего бюджета направят на детей. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Общая сумма составит 71,3 млн рублей. Из них 10,3 млн потратят на трудоустройство несовершеннолетних в летний период. 4,1 млн будет направлен на организацию летнего отдыха детей и молодежи. На бесплатное питание для детей из многодетных семей выделят 10,7 млн.

Также будут профинансированы 46 млн рублей четыре садика: №127 «Друзья», №128 «Шаян», №129 «Белоснежка», №51 «Торнакай».

В начале февраля ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков на строительство детсадов в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Все эти учреждения появятся в крупных жилых массивах на периферии городов, которые часто испытывают нехватку мест в детсадах и школах.