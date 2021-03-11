В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 9 270, до 4 360 823. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,21%.

Выздоровело 14 006, всего — 3 959 533. Доля выздоровевших увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся.

Умерло за сутки 459 человек. Всего от инфекции скончались 90 734 пациента. Условная летальность выросла до 2,08%.