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В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом

11:07, 11.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом
Фото: pixabay.com

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 9 270, до 4 360 823. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,21%.

Выздоровело 14 006, всего — 3 959 533. Доля выздоровевших увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся.

Умерло за сутки 459 человек. Всего от инфекции скончались 90 734 пациента. Условная летальность выросла до 2,08%.

ОбществоМедицина
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