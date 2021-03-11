В Казани за смерть 17-летней пассажирки в пьяном ДТП будут судить экс-следователя СКР

В ближайшее время уволенный из Следкома Рамиль Мубаракшин предстанет перед Московским райсудом Казани. Вчера зампрокурора Татарстана Сергей Старостин утвердил его обвинение по делу о пьяной аварии со смертельным исходом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



Напомним, жертвой ДТП стала 17-летняя пассажирка «Яндекс.Go». По версии следствия, 24 декабря 2020-го в 00.50 в районе дома №5 по улице Чистопольской 27-летний фигурант дела на Kia Optima выехал на встречную полосу столкнулся лоб в лоб с автомобилем такси Volkswagen Polo. Девушку доставили в больницу, но спасти не смогли. У нарушителя диагностировали алкогольное опьянение — 0,84 мг/л в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.

По ходатайству следователей СК, суд отправил их бывшего коллегу под стражу, однако Верховный суд РТ изменил эту меру пресечения на домашний арест.

Итоговое обвинение Мубаракшину предъявлено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Вину бывший следователь полностью признал. Из правоохранительных органов его уволили за несколько дней до трагедии.

Как писало «Реальное время», по городу пьяный водитель разъезжал на машине без госномеров — прятал их в багажнике.