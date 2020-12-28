В Казани за пьяное ДТП арестован бывший следователь СКР

Под стражу на два месяца по решению Приволжского райсуда Казани взят экс-сотрудник Следкома по РТ. Ему инкриминируют выезд на встречную полосу в нетрезвом виде с тяжкими последствиями.



Как сообщают источники «Реального времени», речь идет о 27-летнем Рамиле Мубаракшине, следователе 2-го отдела по особо важным делам, уволенном из силового ведомства за несколько дней до трагедии.

По версии следствия, 24 декабря в 00.50 на улице Чистопольской в районе дома №5 пьяный подозреваемый на Kia Optima без госномеров выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем такси Volkswagen Polo. Пассажирка такси с травмой головы и повреждением внутренних органов была госпитализирована. Врачи сделали ей ряд операций, но спасти не смогли. По некоторым данным, погибшей не было 18 лет.

Алкотестер выявил у предполагаемого виновника наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.

По данным источника «Реального времени», на встречную полосу улицы Чистопольской водитель Kia вылетел при повороте, двигаясь со стороны улицы Солдатской по местному проезду улицы Декабристов. Для этого ему пришлось пересечь на меньше четырех полос движения.

Снятые с машины виновника госномера были найдены в багажнике.