В Иннополис только 26,2 процента жителей приехали из Татарстана

Только 26,2% жителей Иннополиса переехали сюда из Татарстана. Основная часть жителей — 73,8% — приехали в татарстанский наукоград из Москвы и других российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом рассказал вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

На сегодняшний день в городе ежедневно находятся 5 236 человек. Это на 785 больше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у жителей Иннополиса родились 57 детей. Средний возраст горожан на сегодняшний день составляет 31 год, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Верхнеуслонского района РТ от города Адель Ягудин сообщал в феврале, что индекс счастья жителей, по данным городского опроса, в сентябре 2020 года составил 78%.



В ноябре 2020 года мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявлял, что до 2024 года в городе появится около 10 тысяч квартир, что позволит увеличить население города до 30 тысяч человек.



Татьяна Леухина