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В России создали фонд помощи детям с редкими болезнями

12:45, 06.01.2021 1
В России создали фонд помощи детям с редкими болезнями
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями. Об этом пишет RT.

Учредитель фонда — Министерство здравоохранения России. Глава — основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, который появился в Санкт-Петербурге в 2010 году.

Фото: kremlin.ru

О создании фонда «Круг добра» сообщалось вчера. В него будут поступать средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. По словам Путина, дополнительные доходы казны в 2021 году от повышения налога составят 60 млрд рублей.

Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год в ноябре 2020.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:53
    Надеюсь деньги в полном объеме будут доходить до детей а не на покупку недвижимости за рубежом.
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