В России создали фонд помощи детям с редкими болезнями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями. Об этом пишет RT.

Учредитель фонда — Министерство здравоохранения России. Глава — основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, который появился в Санкт-Петербурге в 2010 году.

Фото: kremlin.ru

О создании фонда «Круг добра» сообщалось вчера. В него будут поступать средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%. По словам Путина, дополнительные доходы казны в 2021 году от повышения налога составят 60 млрд рублей.



Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год в ноябре 2020.



Татьяна Леухина