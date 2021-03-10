В Казани готовят автобусы к лету

Фото: Ассоциация АТП РТ

На автотранспортных предприятиях Казани начали подготовку автобусов к летнему сезону — после зимы транспорт необходимо привести в надлежащее санитарно-техническое состояние. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.



В одном из автобусов №89 по просьбам пассажиров заменили обшивку сидений — прежний материал истерся. Техническая служба обшила сидения в салоне искусственной кожей. На другом автобусе того же маршрута устранили дефекты пола — металл вздулся из-за климатических условий.

Фото: Ассоциация АТП РТ

Сейчас продолжается подготовка автобусов к лету. Пассажиры могут написать свои пожелания на электронную почту ассоциации.

Несмотря на раннюю подготовку общественного транспорта к летнему сезону, в Казань потепление пока не приходит: 11 марта в Татарстане и Казани ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, а еще похолодание до -32 градусов.

Маргарита Головатенко