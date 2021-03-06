«Нефтехимик» разгромил брянское «Динамо» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» дома крупно обыграл брянское «Динамо» (5:1) в матче 28-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гости открыли счет в самом начале встречи, уже на 4-й минуте игры мяч забил Максим Данилин. Буквально в следующей же атаке смогли забить и хозяева — точным ударом отметился Вагиз Галиулин. В середине тайма усилиями Мераби Уридии нижнекамцы вышли вперед.

После перерыва «Нефтехимик» усилил давление на ворота «Динамо», пытаясь максимально использовать удаление в составе гостей (на 39-й минуте удален Никита Глушков). Третий мяч на свой счет записал Александр Юшин, а вслед за ним отличился Федор Первушин.

В самом конце встречи воспитанник нижнекамской команды Артем Котик вонзил пятый гол в ворота Алексея Кузнецова.

Это первая домашняя победа «Нефтехимика» под руководством тренера Кирилла Новикова. Благодаря успешному завершению матча, нижнекамцы набрали 46 очков и остались на седьмой строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Ранее «Нефтехимик» обыграл в гостях омский «Иртыш» со счетом 2:1.

Олимп-Первенство ФНЛ. 28-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск) — 5:1 (2:1)

Голы: Галиулин (6), Уридия (21), Юшин (69), Первушин (74), Котик (90) — Данилин (4).