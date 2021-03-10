Обвиняемого в нападениях на женщин в Нижнекамске приговорили к 6 годам лишения свободы

В Нижнекамске огласили приговор по делу 33-летнего Альберта Хабибуллина, обвиняемого в серии нападений на женщин: ему назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Суд квалифицировал его действия только по статье 213 УК РФ (хулиганство). Статья 117 УК РФ (истязание) исключена, так как, по мнению суда, отсутствует признак систематичности нанесения побоев, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее гособвинение запросило для подсудимого 9 лет колонии. Вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться после изучения судебного решения и протокола судебного заседания.

Напомним, в начале июля 2020 года в интернете начало распространяться видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья», на котором видно, как молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Потом в соцсетях появились видеодоказательства и других нападений: каждый раз жертвами хулигана становились беременные женщины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Истязание». Хабибуллин признал вину только по двум из четырех предъявленных ему эпизодов хулиганства.