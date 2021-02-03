Обвиняемый в нападениях на женщин в Нижнекамске признал вину лишь по двум из четырех эпизодов хулиганства

В Нижнекамском городском суде сегодня допросили 33-летнего Альберта Хабибуллина, обвиняемого в серии нападений на женщин. Он признал вину только по двум из четырех предъявленных ему эпизодов хулиганства.

Свою вину по статье 117-й УК РФ («Истязание») мужчина не признал. Судебное заседание отложено на 17 февраля, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.



В начале июля прошлого года в интернете начало распространяться видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья», на котором видно, как молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Она пытается подняться на ноги и заслонить детей, но у нее ничего не выходит — злоумышленник продолжает избиение, ничуть не смущаясь прохожих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спустя время в соцсетях появились видеодоказательства и других нападений: каждый раз жертвами хулигана становились беременные женщины. Порядка 3,5 тысячи человек со всех уголков мира написали в Instagram главе Нижнекамского района РТ Айдару Метшину с требованием привлечь мужчину к ответственности.

Кроме того, следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц УМВД по Нижнекамскому району, поскольку ранее полицейские отказывались возбуждать уголовное дело по заявлению одной из потерпевших.



Татьяна Леухина