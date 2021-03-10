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«Спартак» сравнил санкции к Twitter в России с обороной «Краснодара»

14:52, 10.03.2021
«Спартак» сравнил санкции к Twitter в России с обороной «Краснодара»
Фото: sport-express.ru

Пресс-служба «Спартака» оригинально отреагировала на новость о замедлении работы социальной сети Twitter со стороны Роскомнадзора.

«Twitter в России замедлился, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», — говорится в сообщении «красно-белых».

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил дома «Краснодар» со счетом 6:1.

Ранее сообщалось, что с 10 марта Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

СпортФутболОбщество
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