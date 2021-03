«Спартак» сравнил санкции к Twitter в России с обороной «Краснодара»

Пресс-служба «Спартака» оригинально отреагировала на новость о замедлении работы социальной сети Twitter со стороны Роскомнадзора.

«Twitter в России замедлился, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье», — говорится в сообщении «красно-белых».

Twitter is ‘being slowed’ in Russia just like Krasnodar defenders last Sunday.