ГИБДД Казани 11 марта проведет рейд по автобусам и такси

ГИБДД Казани 11 марта проведет рейд, направленный на выявление нарушений ПДД водителями автобусов и такси. Рейд пройдет с 14.00 до 17.00.



Особое внимание будут уделять водителям, управляющим транспортом без соответствующих документов — водительского удостоверения, путевого листа, полиса ОСАГО, и уклоняющимся от уплаты административных штрафов.

Еще ГИБДД будет «ловить» водителей, управляющих транспортом с техническими неисправностями. Административный штраф за управление транспортом с неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством — 500 рублей, машину переместят на штрафстоянку.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним в Госавтоинспекции Казани 3 марта с 8.00 до 15.00 часов проводился рейд по выявлению водителей с тонировкой на стеклах, сообщает ГИБДД по РТ. По итогам рейда на водителей составили 176 административных материалов.

Маргарита Головатенко