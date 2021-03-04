В ГИБДД Казани подвели итоги рейда по автомобилям с тонировкой

В Госавтоинспекции Казани 3 марта с 8.00 до 15.00 часов проводился рейд по выявлению водителей с «тонировкой» на стеклах, сообщает ГИБДД по РТ.



По итогам рейда на водителей составили 176 административных материалов, из них 144 по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем, на которых установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными пленками, светопропускная способность которых не соответствует требованиям безопасности) и два материала по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В ведомстве напомнили: в случае нарушения водителю грозит административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Однако, если нарушение повторится, в отношении водителя составят административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, что предполагает административный арест на срок до 15 суток.



В Госавтоинспекции также отмечают, что по техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О предстоящем рейде сообщалось вчера.

Маргарита Головатенко