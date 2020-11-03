В Татарстане из-за коронавируса количество безработных на бирже труда увеличилось в семь раз — видео

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В Татарстане из-за пандемии коронавируса в семь раз возросло количество зарегистрированных безработных в центрах занятости, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На одно рабочее место в РТ приходятся двое безработных. По официальным данным, из-за коронавируса в республике потеряли работу примерно 30 тыс. человек. Еще одной причиной роста безработицы эксперты называют индексацию пособий и упрощение процедуры получения статуса безработного через интернет.



В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 44 тыс. вакансий, но они не востребованы среди населения: кого-то не устраивает должность, кого-то — зарплата, а некоторые предпочитают работать неофициально.