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В Татарстане из-за коронавируса количество безработных на бирже труда увеличилось в семь раз — видео

20:30, 03.11.2020 1
В Татарстане из-за коронавируса количество безработных на бирже труда увеличилось в семь раз — видео
Фото: скриншот

В Татарстане из-за пандемии коронавируса в семь раз возросло количество зарегистрированных безработных в центрах занятости, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На одно рабочее место в РТ приходятся двое безработных. По официальным данным, из-за коронавируса в республике потеряли работу примерно 30 тыс. человек. Еще одной причиной роста безработицы эксперты называют индексацию пособий и упрощение процедуры получения статуса безработного через интернет.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 44 тыс. вакансий, но они не востребованы среди населения: кого-то не устраивает должность, кого-то — зарплата, а некоторые предпочитают работать неофициально.

ОбществоЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:04
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    цены растут
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