В России более трети безработных приходится на молодежь до 29 лет

По данным Минтруда РФ, в России на сегодняшний день официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он обратил внимание, что среди российской молодежи это достаточно высокий показатель безработицы. Котяков добавил, что молодые россияне стремятся уйти на фриланс и предпочитают удаленный формат работы и свободный график.

«Это, в принципе, соответствует тем тенденциям рынка труда, которые сейчас есть. Но креативные индустрии развиваются сегодня не такими высокими темпами, как этого хочет молодежь», — цитирует ТАСС главу Минтруда России.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, по данным Росстата, в январе текущего года в стране было зарегистрировано 4,3 млн нетрудоустроенных человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в России вырос на 24%.

Напомним, в Татарстане в 2020 году планировалось создать 7,9 тыс. рабочих мест. Фактически в республике создали 8,7 тыс. рабочих мест. Таким образом, в регионе появилось на 800 рабочих мест больше, чем планировалось.

Татьяна Демина