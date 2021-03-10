В России более трети безработных приходится на молодежь до 29 лет
По данным Минтруда РФ, в России на сегодняшний день официально зарегистрировано 2,1 млн безработных граждан. Более 33% из них — молодежь в возрасте до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он обратил внимание, что среди российской молодежи это достаточно высокий показатель безработицы. Котяков добавил, что молодые россияне стремятся уйти на фриланс и предпочитают удаленный формат работы и свободный график.
«Это, в принципе, соответствует тем тенденциям рынка труда, которые сейчас есть. Но креативные индустрии развиваются сегодня не такими высокими темпами, как этого хочет молодежь», — цитирует ТАСС главу Минтруда России.
Отметим, что, по данным Росстата, в январе текущего года в стране было зарегистрировано 4,3 млн нетрудоустроенных человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в России вырос на 24%.
Напомним, в Татарстане в 2020 году планировалось создать 7,9 тыс. рабочих мест. Фактически в республике создали 8,7 тыс. рабочих мест. Таким образом, в регионе появилось на 800 рабочих мест больше, чем планировалось.
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