В Татарстане число безработных снизилось до 30 тыс. человек

На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрировано 30 049 безработных граждан. За неделю их количество сократилось на 1 179 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в республике на 3 марта составил 1,48% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

За неделю количество нетрудоустроенных татарстанцев снизилось и в моногородах. Так, в Набережных Челнах насчитывается 3 030 официально безработных граждан, в Нижнекамске — 1 704. В Зеленодольске на сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 691 человек, в Елабуге — 677, в Чистополе — 283.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день татарстанцам в органах службах занятости населения предлагается 47 959 вакансий, 4 665 из которых были представлены работодателями за последнюю неделю.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,63 чел. на одну вакансию.

Напомним, в Татарстане, по данным Минтруда РТ на 24 февраля, было зарегистрировано 31 228 нетрудоустроенных граждан. Неделю назад уровень безработицы составлял 1,54% от численности рабочей силы.



Татьяна Демина