В Казанском зооботсаду проснулся медведь Фома

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду после зимней спячки проснулся медведь Фома. Он хорошо себя чувствует и питается растительной пищей, сообщается на сайте исполкома.

Как рассказала зооинженер отдела хищных животных Наталья Петрова, медведь пока сонный, после зимней спячки это нормальное состояние. Специалисты поменяли ему подстилку, убрали влажную солому, положили свежую. Сейчас медведь много времени проводит на улице.

Пока его кормят только растительной пищей. Чуть позже в рацион добавят мясо и рыбу.

Медведица Маша пока продолжает спать.

Отметим, что в январе медведи Фома и Маша просыпались из-за теплой погоды. За эту зиму Фома успел проснуться несколько раз, чтобы его усыпить, работники зоопарка кормили его снегом. Медведица Маша, проснувшись, выходит только поесть.



Ольга Плешкова