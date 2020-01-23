Новости общества

09:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из-за теплой зимы в казанском зоопарке проснулись медведи

08:50, 23.01.2020
Из-за теплой зимы в казанском зоопарке проснулись медведи
Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду из-за теплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.

Работники зоопарка уверяют, что в этом нет ничего обычного, в случае потепления медведи просыпаются в середине зимы. За эту зиму Фома успел проснуться несколько раз, чтобы его усыпить, работники зоопарка кормили его снегом. Медведица Маша, проснувшись, выходит только поесть, передает пресс-служба Казанского зооботсада.

Ранее в казанском зоопарке «Река Замбези» изменился режим работы после новогодних праздников.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров