Из-за теплой зимы в казанском зоопарке проснулись медведи

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду из-за теплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.

Работники зоопарка уверяют, что в этом нет ничего обычного, в случае потепления медведи просыпаются в середине зимы. За эту зиму Фома успел проснуться несколько раз, чтобы его усыпить, работники зоопарка кормили его снегом. Медведица Маша, проснувшись, выходит только поесть, передает пресс-служба Казанского зооботсада.



Ранее в казанском зоопарке «Река Замбези» изменился режим работы после новогодних праздников.

