Вилков рассказал о своем отношении к фразе «судья продажная» в Грозном

Российский арбитр Михаил Вилков вспомнил об истории с выкриками главы Чечни Рамзана Кадырова в матче между «Тереком» и «Рубином» в 2013-м году. Тогда руководитель региона выкрикнул в микрофон фразу «судья продажная, козел ты» после удаления с поля капитана грозненской команды Ризвана Уциева.

— Это все было уже давно. Ну было и было, стало историей. Эта ситуация — неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех бывает что-то подобное. Никто гладко не проходил этот путь, просто у кого-то истории чуть погромче, у кого-то — потише, — сказал Вилков.

Рамзан Кадыров на стадионе «Ахмат Арена». Фото: vk.com/ramzan

По словам судьи, после инцидента он много раз общался с Кадыровым лично и они пришли к общему мнению по ситуации. Вилков списывает реакцию главы Чечни на эмоциональность человека, а развитие истории на излишний пиар со стороны журналистов.



— Там абсолютно нормальные люди, — резюмировал Вилков.

Напомним, инцидент с судьей произошел в матче 21-го тура РПЛ, где «Терек» принимал дома казанский «Рубин». На последних минутах встречи Уциев грубо сфолил на игроке гостей и был удален с поля. После этого кто-то прокричал в микрофон: «Судья — продажная... Козел ты!».

В нынешнем сезоне Вилков был отстранен от работы в РПЛ до конца 2020 года после скандала на матче «Краснодар» — «Рубин».